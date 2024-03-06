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Dünya

Dalış kıyafetiyle Ukrayna sınırını geçmeye çalışan Rus ajanı yakalandı

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), doğu cephesinde Ukrayna ordusu hakkında istihbarat toplayan bir Rus ajanının Ukrayna'dan kaçarken yakalandığını duyurdu.

DHA6 Mart 2024 Çarşamba 16:01 - Güncelleme:
Dalış kıyafetiyle Ukrayna sınırını geçmeye çalışan Rus ajanı yakalandı
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Kaçmaya çalışırken yakalanan ajanın Donetsk bölgesindeki görevini tamamladıktan sonra Vinnytsia bölgesine gittiği ve buradan Transdinyester'e geçmeye çalıştığı esnada yakalandığı ifade edildi.

SBU, ajanın, Moskova Devlet Üniversitesi hukuk bölümü mezunu olduğunu ve Rusya'da eğitim gördüğü sırada Rus özel servislerinin dikkatini çektiği bilgisini paylaştı. Ajanın mezun olup Ukrayna'ya döndükten sonra Rusya lehine herhangi bir istihbarat faaliyeti yürütmediği ancak Rusya-Ukrayna savaşının çıkmasından sonra bu faaliyetlere başladığı belirtildi.

SBU'dan yapılan açıklamada, "2023 yılında yerel askerlik şubesine başvuran ajan, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin cephe hattı konumlarını ve hareketlerini Rusya'ya sızdırmaya başladı" denildi.

"DALIŞ KIYAFETİYLE YAKALANDI"

SBU'dan yapılan yazılı açıklamada, ajanın yüzerek Ukrayna'dan Moldova'ya geçmeye çalıştığı ifade edildi. Güvenlik yetkilileri, şüpheliyi dalış kıyafeti ve palet kullanarak sınır nehrini geçmeye hazırlanırken gözaltına aldı.

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