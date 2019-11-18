Damadın arkadaşından geline 5 kilo soğan
Bangladeş’te yükselen soğan fiyatları ülke gündeminden düşmezken, başkent Dakka’dan yaklaşık 90 kilometre uzakta olan Comilla şehrinde gerçekleştirilen bir düğünde, arkadaşları düğün hediyesi olarak damada 5 kilogram soğan hediye etti.
Bangladeş’te soğan krizi bütün çabalara rağmen son bulmazken, bir kilogram soğan yaklaşık 250 takaya (19 lira) yükseldi. Bangladeşliler, çözüm bulunamayan soğan krizi üzerine komik video veya fotoğraflar çekip sosyal medya üzerine paylaşarak yaşananlara tepki göstermeye başladı.Ripon Mia düğününe katılan damadın Shohid, Sipon ve Shajahan adlı 3 arkadaşı, 5 kilo soğan satın alıp hediye paketine sararak düğünde damat ve geline hediye etti. Olay sırasında çekilen görüntü daha sonra sosyal medya üzerinde paylaşınca tıklanma rekoru kırdı.
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