Damadından çarpıcı iddia! 'Clinton ve Yeltsin tuvallette sarhoş oldu'

star.com.tr 27 Eylül 2021 Pazartesi 12:33 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 12:38

Rusya'nın eski Devlet Başkanı Boris Nikolayeviç Yeltsin'in eski damadı Alexey Dyachenko, kaleme aldığı 'Yeltsin'den Putin'e. Ve geriye doğru' kitabında, çarpıcı iddialarda bulundu.



İddiaya göre, bu hikayeyi Dyachenko'ya anlatan Yeltsin'in bizzat kendisiydi.

Kitapta, Clinton'ın bir Moskova ziyareti sırasında katıldığı resmi toplantıların birinde, içki istediği, ancak eşi Hillary Clinton alkole düşkün olduğu iddia edilen kocasının içmesine izin vermediği ileri sürüldü.

Bunun üzerine Yeltsin'in yanındakilere fark edilmeden, yardımcılarına hızla 'tuvalette' bir masa kurmalarını emretti.

Kitapta, "Doğal olarak, Kremlin'deki tuvalet olağandışıdır. Temiz ve heybetli. Sadece masada oturmanıza izin vermiyor. Bir bayanı orada dans etmeye davet etmek de ayıp değil.' ifadeleri yer alıyor.

Her şey hazır olduğunda, Yeltsin Clinton'a onunla şahsen konuşmak istediğini "işaret etti" ve ikisi ortadan kayboldu. Döndüklerinde Clinton sarhoştu...

Dyachenko'ya göre Hillary bile kocasında bir sorun olduğunu fark etti, ancak nedenini anlayamadı.

Dyachenko kitabında, 'Hillary o an için anlamadı. Belki bu notları okuyacak ve o eski komployu deşifre edecek. Umarım uzun 'transkriptleri' serisinin en acı vericisi olmaz.' ifadelerini kullandı.

Başkanlık görev süresi boyunca Yeltsin kalp sorunları ve alkolden muzdaripti. Yeltsin, tuhaf davranışıyla sık sık manşetlerde yerini alıyordu.

Başkan Clinton bile, 1995 yılında Washington DC'ye yaptığı ziyaret sırasında Yeltsin'in, Pennsylvania Bulvarı'nda taksi ararken sarhoş halde bulunduğunu iddia etti.

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