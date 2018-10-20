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Danimarka Başbakanı Rasmussen: Olayla ilgili yaşananların tamamının anlatılmadığı gün gibi gerçek

Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili gerçeklerin tamamının anlatılmadığını söyledi.

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Danimarka Kamu Yayıncısı DR’ye açıklamalarda bulunan Rasmussen, "Olayla ilgili yaşananların tamamının anlatılmadığı gün gibi gerçek. Suudi Arabistan’ın yaptığı açıklama neler yaşandığını anlatsa da olayla ilgili soruşturmanın derinleştirilmesine ihtiyaç var." dedi.

Suudilerin, Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili ilk yaptığı açıklama ile dün yaptığı açıklamanın çelişmesine işaret eden Rasmussen, "Suudiler ilk yaptıkları açıklamada, konsolosluk binasından canlı çıktığını söyleyip, ardından öldüğünü kabul etmesi, tüm gerçeklerin anlatılmadığına işaret ediyor. Bunun üzerinde yoğunlaşmamız gerekiyor." diye konuştu.

Kaşıkçı olayı

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti.

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