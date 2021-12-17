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Dünya

Danimarka Kovid-19 önlemlerini artırmaya hazırlanıyor

Danimarka, hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarını önlemek amacıyla kamuya açık alanların kapatılması için yeni adım attı.

AA17 Aralık 2021 Cuma 18:19 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 18:27
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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen yaptığı açıklamada, Kovid-19'a yönelik kısıtlamaların parçası olarak tiyatro, sinema, konser salonları, eğlence parkı, müze ve sanat galerilerinin kapatılması önerisinde bulundu.

Frederiksen, uygulanacak önlemler kapsamında, 2 bin metrekareden küçük mağaza ve restoranlarda müşteri sayısına sınırlama getirilmesi gerektiğini aktardı.

Herkesin sosyal teması sınırlamasını isteyen ve ülkenin 2020'deki kapanmaya gitmeyeceğini belirten Frederiksen, "Amacımız toplumun geniş kısmını mümkün olduğunca açık tutmak." dedi.

Söz konusu kısıtlama önerilerinin meclis onayından geçmesi gereken Danimarka'da, 21 üyeli Salgın Komitesi'ndeki yetkililerin bugün öğleden sonra toplanması planlanıyordu.

Öte yandan Danimarka hükümeti, Noel tatili süresince sosyal temasların kısıtlanması konusunda vatandaşları uyardı.

Sağlık yetkilileri, Kovid-19 vakalarında artış yaşandığı ve hastaneye yatış oranlarının hızla arttığına dikkati çekti.

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