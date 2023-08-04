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Dünya

Danimarka, Kur'an mushafı yakma olaylarını önlemek için yasa çıkarmayı düşünüyor

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile yaptığı görüşmede, Kur'an-ı Kerim mushafı yakma hadiselerinin önlenmesi konusunda tedbir alınması ve yasa çıkarılması niyetinde olduklarını belirtti.

AA4 Ağustos 2023 Cuma 20:05 - Güncelleme:
Danimarka, Kur'an mushafı yakma olaylarını önlemek için yasa çıkarmayı düşünüyor
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Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şukri ile Rasmussen'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği kaydedildi.

Görüşmede, Rasmussen'in, Danimarka hükümetinin "Kur'an-ı Kerim mushafı yakma hadiselerinin tekrarının önlenmesi için tedbir alınması ve kanunlar çıkarılması niyetinde" olduğunu ilettiği ifade edildi.

Ülkesinin yaşanan olaylardan dolayı "pişmanlık ve memnuniyetsizliğini" dile getiren Rasmussen'in, yapılan provakatif eylemleri "sorumsuzluk" şeklinde nitelendirerek, bunların "Danimarka'nın toplumsal değerlerini yansıtmadığına" dikkat çektiği aktarıldı.

Kur'an-ı Kerim mushafı yakma hadiselerinin Mısır tarafından "kabul edilemeyeceğini" bildiren Şükri'nin ise, "suçun faillerinin cezasız kalmaması gerektiğini" vurguladığı belirtildi.

"BU EYLEMLERİN TOPLUMLARIMIZI BÖLMESİNE İZİN VEREMEYİZ"

Öte yandan Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile güncel gelişmeler ve yakın ikili ilişkilere dair verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini aktardı.

Danimarka'nın Kur'an-ı Kerim mushafı yakma olaylarını defalarca kınadığını hatırlatan Rasmussen, ülkesinin şu anda bu eylemlerle ilgili özel durumlara müdahale etmenin yollarını aradığını kaydetti.

Rasmussen, "Bu eylemlerin toplumlarımızı bölmesine izin veremeyiz." ifadelerini de kullandı.

DANİMARKA'DA KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK PROVOKASYONLAR

Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim mushafı yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim mushafı yakmıştı.

Danimarka'daki İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi bir grup, nisan itibarıyla Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağına ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlemeye başlamıştı.

İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, 21 Temmuz'da Irak'ın, 24 Temmuz'da İran ve Irak'ın, 25 Temmuz'da da Mısır ve Türkiye'nin Kopenhag büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim mushafı yakmıştı.

Grup, 28 Temmuz'da Kopenhag'daki bir caminin önünde, 1 Ağustos'ta Türkiye, Irak, Mısır ve Suudi Arabistan'ın Kopenhag büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim mushafını ateşe vermişti.

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