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Dünya

Danimarka'da yeni aşama: 500'den fazla kişinin toplanmasına izin verildi!

Danimarka'da koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler genişletiliyor. Ülkede 10 Mayıs'tan itibaren 500'den fazla kişi bir araya gelebilir.

IHA21 Nisan 2020 Salı 11:18 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 11:33
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Dünya çapında etkili olan korona virüs salgınında ülkeler önlemlerini kademeli olarak genişletiyor. Bu hafta birçok ülkede normalleşme süreci başlarken Danimarka’da kademeli olarak genişletilen önlemlere yenilerini ekliyor. Anaokulları, ilkokullar ve küçük işletmelerin dün yeniden açıldığı Danimarka’da hükümet 10 Mayıs’tan sonra 500’den fazla kişinin biraraya gelmesine izin verdi.

Danimarka’da korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında 10’dan fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklanmıştı. Danimarka Sağlık Bakanlığı 10 Mayıs’tan sonra 500’den fazla kişinin bir araya gelmesine izin verildiğini ve Sağlık Bakanlığının durumu yakından izleyeceklerini ifade etti. Danimarka, virüsün yayılmasını engellemek için sıkı önlemler alan ilk ülkeler arasındaydı.

Danimarka’da korona virüs nedeniyle hali hazırda 7 bin 515 vaka, 364 can kaybı bulunuyor.

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