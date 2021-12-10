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Dünya

Danimarka'da Kovid-19 vakalarının sayısı son 3 gündür rekor seviyelerde

Danimarka'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı son 3 gündür rekor seviyelerde seyrediyor.

AA10 Aralık 2021 Cuma 11:57 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 11:57
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Danimarka basınındaki habere göre, Devlet Serum Enstitüsü, son 24 saatte 6 bin 985 Kovid-19 vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Enstitüden yapılan açıklamada, ülkedeki vakaların sayısının 3 günde üst üste rekor seviyelerde arttığına işaret edilerek yoğun bakım ünitelerinin dolmak üzere olduğu kaydedildi.

TV2 televizyonunda yer alan haberde ülke genelinde yoğun bakım ünitelerinde yaklaşık 10 kişilik yer kaldığı iddia edildi.

TV2'ye konuşan Profesör Anders Perner, geçen yılın aynı dönemine göre yoğun bakım bölümlerinde daha az boş yatak kaldığına işaret ederek bu durumdan çok endişeli olduklarını belirtti.

Nüfusun yaklaşık yüzde 77'sinin aşılandığı Danimarka'da vaka sayısı 536 bini aşarken ülkede salgın nedeniyle 2 bin 983 kişi de hayatı kaybetti.

Danimarka Sağlık Bakanlığı, ülke çapında artışa geçen vaka sayılarının ardından kasım sonunda aldığı tedbirler kapsamında, restoran ve barlara girişlerde aşı kartı, mağazalar ve toplu taşımalarda ise maske takma zorunluluğu getirmişti.

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