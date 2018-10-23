Bakan Samuelsen, ülkesinden bir temsilcinin toplantıya katılıp katılmama konusundaki kararına ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Samuelsen, gelinen noktada konferansa katılmamayı tercih ettiklerini belirterek, kararın ciddi bir sinyal olduğunu dile getirdi.

Danimarka’nın aynı zamanda Avrupa ve ABD’li müttefikleriyle Suudi Arabistan’a koordineli şekilde baskı uyguladığını ve bunun işe yaradığını belirten Samuelsen, konferansa katılmamalarının Danimarka’nın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili yaşananlarda memnuniyetsizliğini göstermek için açık ve net bir cevap olduğunu söyledi.

Danimarka’nın geçen yıl Suudi Arabistan’a 7,2 milyar kronluk (6,4 milyar lira) ihracat gerçekleştirdiği kaydedildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ülkesinin 2030 vizyonunu tanıtmak amacıyla geçen yıl başlattığı ve bu yıl ikincisi düzenlenecek FII Konferansı'na daha önce katılacaklarını açıklayan 40'a yakın isim konferansı boykot kararı aldı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de ülkesinin İstanbul'daki Başkonsolosluğunda öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından, Suudi Arabistan'da bugün başlayıp 25 Ekim'e kadar sürecek FII Konferansı'nın boykotların gölgesinde geçmesi bekleniyor.