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Dünya

Danimarka'dan Gazze'de ''insani ateşkes'' çağrısı

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'de 'insani ateşkes' ilan edilmesi çağrısında bulundu. Rasmussen, bölgede kalıcı barışın sağlanması için 'iki devletli çözüme' işaret etti.

AA15 Aralık 2023 Cuma 19:32 - Güncelleme:
Danimarka'dan Gazze'de ''insani ateşkes'' çağrısı
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Danimarka Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan paylaşıma göre, Rasmussen, "felaket boyutundaki insani durumu görüşmek üzere" Türkiye ile İskandinav, Benelüks ve Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla Norveç'in başkenti Oslo'da bir araya geldi.

Gazze'de "insani ateşkes" ilan edilmesi gerektiğini vurgulayan Rasmussen, "İnsani ateşkesin yanı sıra hızlı ve engellenmeyen insani yardıma ve sivillere erişime ihtiyaç var." dedi.

Rasmussen, bölgede kalıcı barışın sağlanması için "iki devletli çözüme" işaret ederek, "Hem Avrupa hem de Arap ve Müslüman ülkelerin perspektifleriyle oluşan diyalog, Gazze'de çözüm bulmanın anahtarıdır. İki devletli çözüm, İsrailliler ve Filistinliler için kalıcı barış ve güvenliği güvence altına alacak tek uygulanabilir seçenek olmaya devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Rasmussen, 13 Aralık'ta da yerel yayıncı DR'ye verdiği demeçte, "Acı çeken sivil nüfusa daha fazla acil yardım ulaştırabilmemiz için çatışmalara insani ara verilmesi gerekiyor." demişti.

  • Danimarka Dışişleri Bakanı
  • İnsani ateşkes
  • İki devletli çözüm

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