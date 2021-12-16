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Dünya

Danimarka'dan şaşırtan karar: Kosova'da hapishane kiralayacak

Danimarka, hapishanelerindeki aşırı kalabalığı hafifletmek için Kosova'da 300 hapishane hücresi kiralayacak.

AA16 Aralık 2021 Perşembe 16:34 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 16:34
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The National News'teki habere göre, cezalarının sonunda sınır dışı edilecek mahkumlar, Kosova'da kiralanan 300 hücreye taşınacak.

Adalet Bakanı Nick Haekkerup, yaptığı açıklamada, kararın Danimarka'nın 2025 yılına kadar 1000 hapishane hücresi ihtiyacıyla karşı karşıya kalma ihtimali nedeniyle alındığını söyledi.

Haekkerup, Danimarka cezaevlerinde kısa ve uzun vadede daha fazla yer yapacaklarını belirterek, "Üçüncü ülkelerden hükümlülere Kosova'da hapishane yerinin kiralanması için çalışma yapılması gerektiği konusunda anlaştık." ifadesini kullandı.

- KOSOVA'NIN NEDEN SEÇİLDİĞİNE DAİR BİLGİ VERİLMEDİ

Aşırı kalabalık hapishanelerde yer açma amacı taşıyan bu hamle, ülkede hapishane nüfusunun 2015'ten bu yana neredeyse beşte bir oranında artarak bu yılın başında 4 binin üzerine çıkması ve kapasitenin yüzde 100'ün üzerinde olduğu tartışmalarının ardından geldi.

Öte yandan Kosova'nın neden seçildiğine dair bilgi verilmedi.

World Prison Brief'e göre, Kosova'da hücrelerin yaklaşık yüzde 97'si 2019'da doldu.

Norveç ve Belçika da aşırı kalabalığı azaltmak için daha önce Hollanda'da hapishane hücreleri kiralamıştı.

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