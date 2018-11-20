Danimarka'dan suikast iddialarıyla ilgili İranlılara yaptırım talebi

Samuelsen, yaptığı açıklamada, Danimarka topraklarında suikast girişiminde bulunduğu ileri sürülen İranlı istihbarat görevlileri için AB’de yaptırım uygulanması yönünde görüşmeler yaptığını söyledi.

Brüksel'de toplanan AB Dışişleri Konseyi sonrası muhataplarıyla görüşmelerinde konuyu gündeme getirdiğini dile getiren Samuelsen, konuyla ilgili AB üyesi ülkelerin Danimarka’ya tam destek olduğunu kaydetti.

Samuelsen, İran’ın Danimarka topraklarında suikast girişiminin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu ve AB’nin bunu yapan İranlıları terör listesine koyabileceğini aktardı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İran nükleer anlaşmasının, Danimarka’da yaşanan olayla karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

Mogherini, Danimarka’daki olayla ilgili sürecin sürdüğünü ve neler yapılabileceğinin araştırıldığını kaydetti.

- Olay

Danimarka polisi ve istihbarat kurumu, 28 Eylül 2018 tarihinde ülkede "bazı kişilerin öldürülmeye çalışıldığı" iddiasıyla operasyon düzenlemiş ve İran istihbaratına çalıştığı ileri sürülen bir kişi tutuklanmıştı.

Daha sonra yapılan açıklamada İran istihbaratının, Danimarka’daki Ahvaz'ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi (ASMLA) üyelerine suikast planladığı öne sürülmüştü.

Danimarka'daki ASMLA üyelerine karşı suikast girişimi bilgisinin, İsrail gizli servisi Mossad tarafından Danimarka'ya verildiği duyurulmuştu. İran ise bu iddiaların İsrail'in İran'a yönelik operasyonu olduğunu ve İsrail'in İran ile AB ülkeleri arasındaki nükleer anlaşmayı iptal ettirmek için komplolar düzenlediğini savunuyor.

İran'ın güneydoğusundaki Ahvaz kentinde, 22 Eylül'de, 25 kişinin hayatını kaybettiği askeri törene düzenlenen saldırının sorumluluğunu ASMLA'nın bir kolu olan Ahvaz Ulusal Direnişi adlı örgüt üstlenmişti.