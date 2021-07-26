Darbe sonrası çarpıcı açıklama! Gannuşi: Türkiye'den aldığımız ders bize öğretti

26 Temmuz 2021 Pazartesi 14:58 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 15:37

Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, ülkedeki darbeyle ilgili TRT Arabi'ye konuştu.

"KAYS SAİD ÜLKEYİ FELAKETE SÜRÜKLÜYOR"

Gannuşi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Başbakanı görevden alması ve Meclisin yetkilerini dondurmasını bir kez daha darbe olarak nitelendirdi.

Gannuşi, "Askeri yönetim ülke için iyi bir şey yapamaz. Cumhurbaşkanı'nın kararını reddediyoruz. Halk darbeyi reddetti, darbeye destek verenlerin sayısı fazla değil. Kays Said ülkeyi felakete sürüklüyor" dedi.

Gannuşi, darbe girişimi karşısında halka çağrı yaparak "Faili kim olursa olsun darbeyi reddediyoruz ve Meclis'in önünde bekliyoruz. Türkiye'den aldığımız ders bize şunu gösteriyor: Darbe gerçekleştirse sokağa çıkmamız lazım." ifadelerini kullandı.

TUNUS SEÇİM KOMİSYONU BAŞKANI: CUMHURBAŞKANI SAİD'İN KARARI ŞOK EDİCİ, ANAYASAYLA BAĞDAŞMIYOR

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Nebil Bafun, ülkede darbeye yol açan Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararının şok edici olduğu ve anayasayla bağdaşmadığını söyledi.

Bafun, gece saatlerinde Cumhurbaşkanı Said'in, meclis yetkililerini dondurma ve milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya alma kararından sonra yerel bir radyoya açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Said'in almış olduğu kararın şok edici olduğunu belirten Bafun, kararların anayasa ile bağdaşmadığını ifade etti.

Anayasada cumhurbaşkanı yetkilerinin 77 ve 78. maddede açık bir şekilde belirtildiğine değinen Bafun, Said'in kararlarını dayandırdığı 80. maddenin ise ülkenin ulusal güvenliğinin tehdit altında olması halinde uygulamaya konulacağını söyledi.

Bafun, 80. maddeye göre istisnai durumlar da dahil Meclis'in daimi bir şekilde oturum düzenlemesini içerdiğini vurguladı.

Hükümet boşluğunda erken seçimlere gidilmesinin mümkün olmadığına da dikkati çeken Bafun, anayasanın Meclis'in lağvedilmesi durumunda erken seçimlere gidilebileceği hükmünü verdiğini ancak öyle bir durumun söz konusu olmadığını aktardı.

TUNUS MECLİSİ YAKININDA TOPLANAN DARBE KARŞITLARI İLE DESTEKÇİLERİ ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in "Meclisin yetkilerini dondurma" kararının ardından Meclis binası yakınında toplanan darbe karşıtları ile destekçileri arasında arbede yaşandı.

Cumhurbaşkanı Said'in dün akşam aldığı kararlar sonrasında darbeye karşı çıkanlar ile destek veren çok sayıda kişi, başkent Tunus'taki Meclis binası yakınında toplandı.

Taraflar arasında arbede yaşandı; karşılıklı taşlar atıldı. Her iki taraftan da yaralananlar oldu.

Meclise girmek isteyen darbe karşıtlarına engel olan güvenlik güçlerinin, çevrede yoğun önlemler aldığı görüldü.

TUNUS'TA DARBE

Tunus'ta hükümet ve muhalefet partilerine yönelik protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir Başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Hükümete yönelik bu darbenin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir darbe olduğunu vurgulamıştı.

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