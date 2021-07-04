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Dünya

Darbeci Hafter uslanmıyor: Seçimler yapılmazsa...

İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda Libya'da 24 Aralık'ta yapılacak seçimler için anayasal temel konusunda uzlaşma sağlanamadı. Darbeci Hafter ise aralık ayında seçim olmazsa ‘Trablus'u kurtarmaya hazır olduklarını' öne sürdü.

4 Temmuz 2021 Pazar 07:40 - Güncelleme: 4 Temmuz 2021 Pazar 07:40
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Hafter, kendisine yakın olan gazeteci Mahmud el Musrati'ye açıklamalarda bulundu. Musrati bu açıklamaları Facebook'ta yayınladı.

2019 yılındaki Trablus saldırısında can kaybından korktukları için yoğun güç kullanmadığını iddia eden darbeci Hafter, seçimlerin vaktinde yapılmaması halinde gerçek savaş anının geleceğini öne sürdü.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise 24 Aralık seçimleri için tüm Libyalı tarafları ve Birleşmiş Milletler'i (BM), sorumluluklarını üstlenmeye çağırdı.

Dibeybe, "Seçimlerin zamanında yapılmasına ve Libya halkının oy hakkını kullanmasına imkân sağlayacak bir formül üzerinde anlaşma çağrısı yapıyoruz" dedi.

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