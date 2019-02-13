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Kendini geçici başkan ilan eden Guaido, yardımların ülkeye girişi için tarih verdi

Venezuela'da kendini geçici başkan ilan eden Juan Guaido, hükümetin muhalefetine rağmen 23 Şubat'ta ülkeye yardımların gireceğini söyledi.

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Venezuela'da kendini geçici başkan ilan eden Juan Guaido, hükümetin muhalefetine rağmen 23 Şubat'ta ülkeye yardımların gireceğini söyledi.

Yaklaşık 50 ülke tarafından geçici başkan olarak tanınan Guaido, başkent Caracas'ta binlerce kişinin katıldığı bir gösteri düzenledi.

Konuşmasında orduya "yardımlar için sınırı açma ve baskıyı bitirme emri veren" Guaido, "Yardım girmezse ölecek yaklaşık 300 bin Venezuelalı var. Aynı zamanda sağlık sorunları yaşayacak yaklaşık 2 milyon kişi bulunuyor." dedi.

Yardımların giriş tarihi olarak 23 Şubat'ı gösteren Guaido, paketlerin getirilmesi ve dağıtılması için 250 bin kişinin kayıt olduğunu belirtti. Yardımların ülkeye gireceğinden emin olduğunu kaydeden muhalif lider, aynı zamanda Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun da ülkeyi terk etmek zorunda kalacağını öne sürdü.

"Bu şova izin vermeyeceğim"

Venezuela'da muhalefet, ülkede insani durumun kötü olduğunu savunarak, uluslararası yardım sağlanmasını ve bunun için bir koridor açılmasını istiyor.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise insani yardım çağrıları ve girişimlerinin "ABD liderliğindeki işgal stratejisinin bir parçası olduğunu" belirterek, "bu şova izin vermeyeceğini" ifade ediyor.

Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri" olarak gördüğünü söylemişti.

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