Darbeci Sisi, OHAL'i 3 ay daha uzattı
Mısır’ın darbeci generali Abdulfettah Sisi, ülkede devam eden OHAL'i 3 ay daha uzatma kararı aldı.
- TM Dijital Haber Merkezi
Mısır parlamentosu, darbeci general Sisi'nin 15 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere OHAL'i uzatma kararını onayladı. Meclis çoğunluğunun lehte oy vermesi ile 2017 yılından bu yana süren OHAL, 3 ay daha devam edecek.
Sisi, Nisan 2017'de ülkede meydana gelen terör saldırılarının ardından OHAL kararı almıştı. Alınan son kararla birlikte OHAL, Mısır’da yedinci kez uzatılmış oldu.
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