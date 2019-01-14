Darbeci Sisi, OHAL'i 3 ay daha uzattı

Mısır parlamentosu, darbeci general Sisi'nin 15 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere OHAL'i uzatma kararını onayladı. Meclis çoğunluğunun lehte oy vermesi ile 2017 yılından bu yana süren OHAL, 3 ay daha devam edecek.

Sisi, Nisan 2017'de ülkede meydana gelen terör saldırılarının ardından OHAL kararı almıştı. Alınan son kararla birlikte OHAL, Mısır’da yedinci kez uzatılmış oldu.