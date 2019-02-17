Darbeci Sisi Avrupalılara ülkelerinde bulunan camileri gözetleme çağrısında bulundu

Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'da bir konferansta konuşan Mısır'ın darbeci generali Sisi, Avrupalı dostlarını, ülkelerinde bulunan cami ve mescitlere karşı uyarıda bulunarak, bu mekanların gözetlenmesi çağrısında bulundu.

"Terörle Mücadelede İlişkileri İyileştirme" başlıklı konferansta konuşan darbeci Sisi, cami ve mescitlerin terör yuvası haline geldiğini iddia etti.

BAE VE KATİL ESED'DEN AYNI ÇAĞRI

Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ilk olarak bu fikri 2015 yılında gündeme getirmiş ve Merkel ile yaptığı görüşmede cami ve mescitlerin gözetlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Muhammed bin Zayed'in çağrısında sonra katil Esed rejiminin müftüsü Ahmed Hassoun, İsveçli sağ parti üyeleri ile bir araya gelmiş ve cami ve mescitlerin "terör ürettiği" vurgusuna yaparak bu mekanların gözetlenmesi gerektiğini savunmuştu.

SİSİ'DEN SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI AÇIKLAMASI

Mısır'da gerçekleştirdiği kanlı darbe sırasında yüzlerce Müslümanı acımasızca katleden Mısır'ın darbeci generali Sisi, Münih'teki açıklamalarında, sözde Ermeni soykırımı iddialarında bulundu.

Mescit ve camilerin yanı sıra darbeci General Sisi, sözde Ermeni soykırımının da Avrupalılar tarafından önemsenmesi gerektiğini belirtti.

Fransız lider Macron geçtiğimiz günlerde sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan edilmesi için çalışmalarda bulunmuş ve Türkiye'den konuyla başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere çok sayıda devlet yetkilisi Macron'a tepkisini göstermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'a yönelik sert tepkisinde, "1793-1796 Batı Fransa ve Amerikalı tarihçiye göre Fransız devriminin akabinde yaklaşık 600 Katoliği katlederek Fransa modern tarihin ilk soykırımını yaptı. 1830 Cezayir. Fransız orduları Cezayir'i işgale ve halkına zulmetmeye başladı. 1839 Gabar, bir sömürge merkezi kurarak, köle ticaret merkezi haline getirdiler. 1840 Senegal, işgal sonrası büyük bir hristiyanlaştırma çalışması başladı.Vietnamlılar Fransızlar tarafından katledildi. 1881-1884 çok sayıda insan katledilmiştir. Yerli kanunu adı verilen zulüm kanunları uygulamaya geçirilmiştir. 1881 Tunus. Fransızların yönetimine geçen Tunus'ta işgale direnenler katledildi, halk Fransızca eğitim öğretime başlatıldı. Fransızlar İslamın izlerini silmek için İslami eğitimini yasakladılar. Macron bunları bilmez. Macron'a söyledim, 'Sen daha siyasette yenisin' dedim. Bunları bir defa iyi öğrenmesi lazım." sözlerine yer verdi.