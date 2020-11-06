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Dünya

Darbeci Sisi'den diktatör Mübarek'e jest!

Mısır mahkemesi, Mübarek ve eşinin mal varlığının dondurulması kararını kaldırdı.

AA06 Kasım 2020 Cuma 00:07 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 00:07
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 Mısır mahkemesi, hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve eşinin mal varlığının dondurulmasına yönelik kararı kaldırdı.

Mısır'ın resmi gazetesi Ahbar el-Yevm'in haberine göre, dondurulan mal varlıklarının idaresinden sorumlu Temyiz Mahkemesi Başkanı Bedri Abdulfettah, eski Cumhurbaşkanı Mübarek ve eşinin mal varlığının dondurulması kararı hükmünün kaldırıldığını belirtti.

Abdulfettah ayrıca, Merkez Bankasından söz konusu hükmün kaldırılmasıyla ilgili gerekli bankacılık ve yasal işlemleri yerine getirmesini istedi.

Haberde söz konusu mal varlığının içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

Mısır'da 30 yıllık Hüsnü Mübarek iktidarı 25 Ocak 2011'de başlayan halk ayaklanmasıyla son bulurken, Mübarek dönemindeki bakan, siyasetçi, bürokrat ve iş adamları aleyhine yolsuzluk, rüşvet ve usulsüzlük suçlamaları ile onlarca dava açılmıştı.

Mısır Temyiz Mahkemesi 2011'de Hüsnü Mübarek, ailesi ve dönemin birçok yetkilisinin mal varlığının dondurulmasına karar vermişti.

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