Dava görülmeye başlandı: İsrail'e F-35 desteği hemen durdurmalı

Davada insan hakları örgütleri, İsrail'e F-35 parçalarının ihracatının, İsrail'in Gazze'de işlediği "muhtemel savaş suçlarına" Hollanda'nın ortak olması anlamına geldiğini kaydetti.

Avukat Liesbeth Zegvield, davanın bugün görülen ilk duruşmasındaki beyanında "Devlet, İsrail'e F-35 parçası teslimatını hemen durdurmalı." ifadesini kullanarak, mahkemeden bu parçaların ihracatına yasak getirmesini talep etti.



Zegvield, "Savaş uçakları, Hollanda devletiyle hiçbir alakası olmayan bir savaşta ciddi hukuk ihlallerine yol açabilir." uyarısında bulundu.

- HOLLANDA KENDİNİ "İSRAİL'İN MEŞRU MÜDAFAA HAKKI VAR" DİYEREK SAVUNDU



Öte yandan Hollanda hükümeti için çalışan avukat Reimer Veldhuis, mahkemeyi söz konusu davayı reddetmeye çağırdı.

Hollanda'nın geri çekilmesi durumunda F-35'lerin üreticisi ABD'nin bu parçaları başka bir yerden temin edebileceğini vurgulayan Veldhuis, İsrail'in meşru müdafaa hakkı olduğunu belirtti.

Mahkemenin nihai kararını 2 hafta içinde vermesi bekleniyor.

Öte yandan, Hollanda'daki "Müslüman Hakları İzleme Grubu", İsrail'e F-35 parçaları satılarak ülkenin işlediği savaş suçlarına iştirak edildiği gerekçesiyle geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte ve iki bakanı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.