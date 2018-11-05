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Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın Kerkük kentinde son bir ay içerisinde 3 köy muhtarını öldürdü

Kerkük'ün güneyindeki Havice İlçesi Kaymakamı Sebhan el-Cuburi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin son bir ay içerisinde 3 köy muhtarını infaz ettiğini söyledi.

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Muhtarların örgüt tarafından devleti temsil eden kişiler olarak görülmeleri nedeniyle hedef alındıklarını kaydeden Cuburi, hükümete ivedi bir şekilde "muhtarların can güvenliğini sağlama" çağrısında bulundu.

Kerkük İl Meclisi Güvenlik Komisyonu Başkanı Burhan Asi de köy muhtarlarının "devleti temsil etmeleri" sebebiyle DEAŞ'ın uyuyan hücreleri tarafından hedef alındığı görüşüne katıldığını belirtti.

Kekük'ün güney bölgelerinin yaklaşık bir yıl önce DEAŞ'ın elinden alınmasına rağmen örgütün zaman zaman saldırılar düzenleyebildiğini dile getiren Asi, bunun nedeninin bölgede konuşlanan güvenlik güçlerinin yetersiz kalması ve zor coğrafi şartlar olduğunu söyledi.

Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın Irak'taki askeri varlığının sona erdirildiği ilan edilse de örgüte bağlı uyuyan hücreler, özellikle Musul, Salahaddin, Enbar ve Kerkük gibi kentlerde zaman zaman terör eylemleri düzenliyor.

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının dün Kerkük'ün kuzeybatı bölgesindeki DEAŞ hedeflerine düzenlediği hava saldırısında 25 teröristin öldürüldüğü belirtilmişti.

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