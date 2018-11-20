‘DEAŞ ile mücadele’ yalanı yine sahnede

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü DEAŞ ile mücadeleyi bahane ederek terör örgütü PYD/PKK’ya silah yağdıran ABD, Türkiye’nin ‘teröre verdiği desteği kesmesi’ için yaptığı baskılar arttıkça, ‘DEAŞ ile mücadele’ bahanesini yeniden ısıtıyor.

ABD’nin havadan, Fransa’nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği PYD/PKK, 11 Eylül’den bu yana Deyrizor’da DEAŞ ile savaşıyormuş gibi yapıyor. Türkiye’nin Münbiç ve Fırat’ın doğusunu terörden temizlemek için atacağı adımları önlemeye çalışan ABD ve PYD/PKK, yeniden ‘DEAŞ ile mücedeleyi’ ısıtarak Ankara’nın yaptığı baskıyı azaltmaya amaçlıyor. ABD ve terör örgütü PYD/PKK eylül başından beri DEAŞ ile ‘savaş mizanseni’ oluşturuyor. Neredeyse 3 aydır ABD ve Fransa desteğinde yapılan mücadelede de bir arpa boyu yol alınamıyor. PYD/PKK’ya verdiği desteğe nedern olarak DEAŞ ile mücadeleyi gösteren ABD, bir yandan da DEAŞ ile pazarlık yürütüyor.

DEAŞ KOMUTANI SERBEST

ABD ve PYD/PKK ele geçirilen DEAŞ elebaşlarından Ebu Halit El Suri kod adlı Cemal Feyyad El Hüseyin’i para karşılığı serbest bıraktı. Terör ittifakı DEAŞ şura üyesi ve petrol sahaları sorumlularından El Hüseyin’in akrabalarıyla Şedadi ilçesinde yapılan pazarlıkla 100 milyon Suriye Lirası’na (yaklaşık 1 milyon Türk lirası) anlaşıldı. ABD askerlerinin de DEAŞ ile yapılan pazarlığa katıldığı açıklandı. PYD/PKK, DEAŞ ile daha önce de benzer birçok pazarlık yapmıştı. ABD’li yetkililer ise pazarlıklarda rolleri olmadığını ancak bunların “yerel güçler arasındaki anlaşmalar” olduğunu savunmuştu.

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