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Dünya

DEAŞ, Irak'ta 2 sivili kaçırdı

Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Diyala vilayetinde 2 sivili kaçırdığı belirtildi.

AA02.02.2020  08:59 - Güncelleme: 02.02.2020  08:59

Diyala polisinden Yasir Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ militanlarının ülkenin doğusundaki Diyala kentine bağlı Kifri ilçesi yakınında 2 sivili kaçırdığını söyledi.

Bedir, Kifri ilçesi yakınlarında sahte "kontrol noktası" kuran DEAŞ'ın, geçen sivillerin araçlarını önce durdurduğunu daha sonra da 2 kişiyi bilinmeyen bir yere götürdüğünü kaydetti.

DEAŞ militanları tarafından kaçırılan iki kişinin kardeş olduklarını bildiren Bedir, bulunmaları için bölgede operasyon başlatıldığını ifade etti.

Diyala'nın Karatepe beldesine bağlı Karayatak köyü yakınlarında 30 Ocak'ta, DEAŞ tarafından kurulan kontrol noktasından geçen sivillerin araçlarına önce ateş açılmış ardından 7 kişi bilinmeyen bir yere götürülmüştü.

Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Ali Beyatlı, AA muhabirine iki gün önce yaptığı açıklamada, kaçırılan sivillerden birinin olay bölgesine yakın noktada ölü olarak bulunduğunu belirtmişti.

Beyatlı, öldürülen sivilin Muhammed Semin Saraylı adında Karatepeli bir Türkmen olduğunu açıklamıştı.

Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Karatepe, 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalmıştı.

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