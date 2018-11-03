Terör örgütü DEAŞ Kerkük'ün bir ilçesini elektriksiz bıraktı

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın, Kerkük'ün güneyindeki yüksek gerilim hatlarına bombalı saldırı düzenlemesi sonucu geçen yıl örgütten kurtarılan Havice ilçesinin elektriksiz kaldığını söyledi.

Saldırının ardından Kerkük'ten güney bölgelerine çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiğini belirten Kemal, faillerin yakalanması için kapsamlı bir operasyon başlatıldığını ifade etti.

Irak güvenlik güçleri, Ekim 2017'de DEAŞ'ın yaklaşık 3 yıl boyunca elinde tuttuğu Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesi ve ona bağlı 4 kasabayla yaklaşık 300 köyü geri almıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de DEAŞ'ın ülkedeki askeri varlığının sona erdiğini ilan etse de örgüte bağlı uyuyan hücreler ülkenin özellikle Musul, Salahaddin, Enbar ve Kerkük gibi bazı bölgelerinde zaman zaman terör eylemleri düzenlemeye devam ediyor.