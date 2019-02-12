DEAŞ, YPG/PKK ile pazarlıkta yabancı esirleri kullanıyor

YPG/PKK ve Deyrizor'un Bagoz beldesinde kuşattığı yabancı uyruklu DEAŞ'lılar arasında pazarlık sürüyor.

AA muhabirine bilgi veren yerel kaynaklar, DEAŞ'ın 2012-2013'te kaçırdığı ve öldürdüğü tahmin edilen İngiliz gazeteci John Cantlie'nin yaşadığını ve pazarlık unsuru yapıldığını bildirdi.

Kaynaklar, aynı dönemde kaçırılan İtalyan rahip Paolo Dall'Oglio'nun da yaşıyor olabileceği ve DEAŞ tarafından masada kullanılıyor olabileceğini ifade etti.

İngiltere Güvenlik Bakanı Ben Wallace, 5 Şubat'taki açıklamasında Cantlie'nin yaşadığını açıklamış ancak detay vermemişti.

İngiliz The Times gazetesi 7 Şubat'ta, YPG/PKK kaynaklarının, Dall'Oglio'nun da yaşadığını ve DEAŞ'ın rahibi kendilerine karşı koz olarak kullandığını söylediğini yazmıştı.

DEAŞ şimdiye kadar çok sayıda yabancıyı esir almış, bir kısmını vatandaşı oldukları ülkelere mesaj gönderdikleri videolar çekerek infaz etmiş, bir kısmını ise serbest bırakmıştı.

İnfaz edilenler arasında Amerikalı yardım çalışanı Peter Kassig, Amerikalı gazeteciler James Foley, Steven Sotloff, İngiliz yardım çalışanları David Haines ve Alan Henning bulunuyordu.

İtalyan yardım çalışanları Greta Ramelli ve Vanessa Marzullo, İspanyol gazeteciler Javier Espinosa, Ricardo Garcia Vilanova ve Marc Marginedas, Fransız gazeteciler Edouard Elias, Didier Francois, Nicolas Henin ve Perre Torres, İsveçli gazeteciler Nicolas Hammarstrom ve Magnus Falkehed ise aylarca esir tutulduktan sonra serbest bırakılmıştı.

- Deyrizor'da son durum

ABD ve Fransa'nın destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül 2018'den bu yana DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için saldırılar düzenliyor. Halihazırda DEAŞ, Deyrizor ilinin doğu kırsalında sadece Bagoz beldesinde varlık gösteriyor. Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batısındaki bölgede ise Esed rejimi güçleri bulunuyor.

YPG/PKK ve DEAŞ arasında Deyrizor'da çatışmalar ve pazarlık devam ediyor. YPG/PKK, DEAŞ'lılar ve ailelerine, teslim olma ve esir tutulan YPG/PKK'lıları iade etme karşılığında İdlib'e güvenli geçiş garantisi veriyor. Ancak Arap kökenli bazı DEAŞ'lıların Irak’a geçmek istemesi, iki terör örgütü arasında anlaşmazlığa yol açıyor. YPG/PKK, Irak’a geçişler konusunda henüz net bir tutum almazken, alternatif olarak Humus çöl bölgesindeki alana geçişi öneriyor. AA muhabirine konuşan İdlibli askeri muhalif gruplar, DEAŞ'lıları İdlib'e istemediklerini, geçmeleri halinde topraklarını savunmak için çatışmaya hazır olduklarını ifade ediyor.