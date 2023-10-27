İSTANBUL 24°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2023 Cuma / 13 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,204
  • EURO
    29,836
  • ALTIN
    1820.14
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • DEAŞ'ın Batı Afrika koluna operasyon: 100'den fazla ölü var
Dünya

DEAŞ'ın Batı Afrika koluna operasyon: 100'den fazla ölü var

Nijerya'da DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütüne yönelik hava operasyonlarında 100'den fazla teröristin öldürüldüğü bildirildi.

AA27 Ekim 2023 Cuma 00:46 - Güncelleme:
DEAŞ'ın Batı Afrika koluna operasyon: 100'den fazla ölü var
ABONE OL

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, Zamfara ve Niger eyaletlerinde DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütüne yönelik hava operasyonlarında 100'den fazla teröristin öldürüldüğü açıkladı.

Yapılan açıklamada ordunun son bir haftada Zamfara ve Niger eyaletlerinde ISWAP'a karşı hava operasyonları düzenlediğini belirtti.

Buba, operasyonlarda 100'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini, onlarca teröristin yaralı kaçtığını kaydetti.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP gibi terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.