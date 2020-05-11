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Dünya

DEAŞ'ın Güney Asya ve Uzak Doğu lideri yakalandı

Afganistan istihbaratı, terör örgütü DEAŞ'ın Güney Asya ve Uzak Doğu lideri Abu Omar Al Khorasani'nin yakalandığını duyurdu.

IHA11 Mayıs 2020 Pazartesi 17:21 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 17:21
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Afganistan istihbarat teşkilatı yayınladığı yazılı açıklamada, terör örgütü DEAŞ’ın Güney Asya ve uzak Doğu lideri Abu Omar Al Khorasani’nin yakaladığını belirtti. Açıklamada, operasyonla ilgili yer ve zaman konusunda bilgi verilmezken, operasyonun Afgan özel polis kuvvetleri ile ortak gerçekleştirildiği kaydedildi. Açıklamaya göre, operasyon DEAŞ’ın hapishanedeki üst düzey örgüt üyelerinin itiraflarıyla elde edilen bilgiler doğrultusunda gerçekleştirildi.

Operasyonda, ayrıca DEAŞ’ın basın ve istihbarat sorumlusunun da yakalandığı belirtildi.

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