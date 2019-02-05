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DEAŞ'lı Rus teröristin iade talebi reddedildi

İncirlik Üssü ile Alevi dernekleri ve vatandaşlara yönelik eylem hazırlığında olduğu iddiasıyla yargılandığı davada 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Rus uyruklu Renat Bakiev'in ülkesine iade talebi reddedildi.

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Adana'da İncirlik Üssü ile Alevi dernekleri ve vatandaşlara yönelik eylem hazırlığında olduğu iddiasıyla yargılandığı davada 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Rus uyruklu Renat Bakiev'in ülkesine iade talebi kabul edilmedi.
 
Rusya Federasyonu Başsavcılığı tarafından uluslararası anlaşmalar gereği sanığın iadesi için hazırlanan talepname, Adana Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi.
 
İade talepnamesi başsavcılıkça sanığın yargılanıp ceza aldığı 11. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi.
 
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki iade talebine ilişkin görülen duruşmaya, Renat Bakiev ve avukatı katıldı.
 
Tercüman aracılığıyla savunma yapan Bakiev, Rusya'dan askere gitmemek amacıyla kaçtığını belirterek ''Öncelikle üzerime atılı tüm suçlamaları reddediyorum. Hiçbir terör örgütüyle ilgim yoktur. Rusya'da can güvenliğimin olmayacağı kanaatindeyim. Bu konuda takdiri mahkeme heyetine bırakıyorum.'' dedi.
 
Daha sonra Cumhuriyet savcısı ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan cezalandırılan sanık Bakiev'in iade şartlarının oluşmadığından talebin reddine karar verilmesi yönünde değerlendirmesini sundu.
 
Mahkeme heyeti de sanık Renat Bakiev'in ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan hapis cezasına çarptırılmış olması ve bu cezaların infazının başlamış olması gerekçesiyle iade talebinin reddine karar verdi.
 
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda İncirlik Üssü ile Alevi dernekleri ve vatandaşlara yönelik eylem hazırlığında olduğu gerekçesiyle yakalanıp tutuklanan Rus uyruklu Renat Bakiev yargılandığı 11. Ağır Ceza Mahkemesince ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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