İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Temmuz 2020 Cumartesi / 20 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8627
  • EURO
    7,774
  • ALTIN
    396.959
  • BIST100
    114809
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Dehşete düşüren rapor: Müslümanlara koronavirüs bulaştırmak için harekete geçtiler
Dünya

Dehşete düşüren rapor: Müslümanlara koronavirüs bulaştırmak için harekete geçtiler

İngiltere'de Neo-Nazi ve aşırı sağcı grupların Yahudilere ve Müslümanlara koronavirüs bulaştırmak için eylemler düzenleyeceği bildirildi. Dehşete düşüren gerçeği İngiltere Bağımsız Aşırı Irkçılığa Karşı Komisyonu'nun, İngiliz istihbaratına verdiği rapor ortaya çıkardı.

DHA11 Temmuz 2020 Cumartesi 12:06 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 12:14
ABONE OL

İngiltere Bağımsız Aşırı Irkçılığa Karşı Komisyon'un (CCE), İngiliz istihbaratına koronavirüs ile ilgili verdiği bilgi gündem oldu. CCE tarafından hazırlanan raporda, Neo-Nazi ve aşırı sağcı grupların Yahudilere ve Müslümanlara koronavirüs (Covids-19) bulaştırmak için eylemler düzenlemek için harekete geçtiği bildirildi.

"ACİL BİR HÜKÜMET POLİTİKASINA İHTİYAÇ VAR"

Raporda, “Aşırı sağ görüşlü İngiliz gruplar, Yahudiler ve Müslümanların da dahil olduğu topluluklara koronavirüs yaymak için takipçilerini teşvik ediyor” denildi. CCE yetkilileri hükümet ve istihbarat yetkililerini uyararak, aşırı sağcı grupların üstesinden gelmek için acil bir hükümet politikasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.CCE yöneticisi Sara Khan, bu tür nefret gruplarının koronavirüs salgınını tehlikeli ve yanıltıcı komplo teorileri üretmek için kullandıklarını açıkladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.