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Dünya

Demir Kubbe eridi, füzeler Tel Aviv'i vurdu

İşgalci İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin füzelerinden biri, hedefinden saparak Tel Aviv'e düştü. İsrail ordusu görüntülerin ardından konuyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

3 Aralık 2023 Pazar 02:19 - Güncelleme:
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İşgalci İsrail "insani ara" sonrası Gazze'ye aralıksız saldırılarını sürdürürken, hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin füzelerinden biri hedefinden sapıp Tel Aviv'e düştü.

Tel Aviv'den yükselEN siren sesleriyle beraber ateşlenen Demir Kubbe'nin füzelerinden biri şehir merkezine düştü.

Demir Kubbe'nin hedeften saptığı anlara ilişkin görüntüler kaydedildi.

İSRAİL SORUŞTURMA BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden atılan roketlere karşılık "Demir Kubbe" hava savunma sisteminden ateşlenen füzenin ülkenin orta kesimlerine düştüğü görüntülerin ardından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Demir Kubbe önleme füzesinin başarısız olduğu ve İsrail'in orta kesimlerine düştüğüne dair görüntülerden sonra soruşturma başlatıldı." ifadesi kullanıldı.

Savunma sistemi Demir Kubbe'de "teknik bir arızanın" olabileceği ihtimaline işaret edilen açıklamada, olayda herhangi bir zayiatın yaşanmadığı belirtildi.

Times of Israel gazetesinin haberinde önleme füzesinin, Gazze Şeridi'nden Tel Aviv'e doğru fırlatılan çok sayıdaki rokete karşı ateşlendiğine işaret edildi.

İsrail yerel basını, savunma sistemlerinden fırlatılan önleme füzesinin ülkenin orta kesimlerine düştüğünü bildirmişti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırılarına karşılık Tel Aviv'e çok sayıda roket fırlattığını duyurmuştu.

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