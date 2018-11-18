Demir Kubbe’yi Felek mi yıktı?
Gazze’den fırlatılan füzeleri engelleyemeyen Demir Kubbe isimli hava savunma sisteminin başarısızlığını tartışan İsrail basını, Filistinli direnişçilerin İran yapımı Felek füzeleriyle işgalcileri vurduğunu iddia etti.
Filistinlilerin direncini kırmak adına hafta başında 12 yıldır abluka altında tuttuğu Gazze’ye saldıran fakat direniş gruplarının roketli saldırısı karşısında aciz kalarak ateşkes imzalayan terör devleti İsrail, Tel Aviv’i yüzyıl koruyacağını iddia ettiği Demir Kubbe hava savunma sisteminin neden işe yaramadığını tartışıyor. Savunma Bakanı Avigdor Liberman’ın istifası sonrası Tel Aviv hükümetini seçimin kıyısına iten süreci analiz eden İsrail basını, Demir Kubbe’nin İran’ın İslami Cihad’a verdiği Felek-2 isimli roketler nedeniyle zayıflık gösterdiğini öne sürdü.
BAKIRİ EMRETTİ
Gazze’den fırlatılan 370 füzenin sadece 100’ünü engelleyebilen yetersiz hava savunma sistemini inceleyen Mossad’a yakın Debka haber sitesi, Aşkelon’u vuran roketlerin yeni tip teknolojinin ürünü olduğunu belirtti. Füzelerin Tahran menşeli olduğunu kaydeden Debka, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin emriyle başta İslami Cihad olmak üzere Filistinli direniş gruplarına 11 kilometre menzilli Felek-2 füzeleri tahsis edildiğini ifade etti. Felek iddiasının üzerine giden Jerusalem Post gazetesi ise söz konusu roketlerin Gazze’ye nasıl sokulduğunu ve terör devletinin nasıl bu transferi engelleyemediğini sorguladı. Gazetede yer alan analizde, Felek-2 füzelerinin Lübnanlı Hizbullah örgütü aracılığıyla abluk altındaki kente sokulduğu öne sürüldü. Haberde, Felek füzelerinin en önemli özelliğinin hareket kabiliyeti olduğu ifade edildi. Analize göre Felek, yerleşik bataryalardan veya arazi araçlarının kasasına yerleştirilen rampalardan fırlatılabiliyor.
‘İsrailli komutanın infaz görüntüsü Kassam’ın elinde’
Hamas’ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın elinde İsrailli komutanın öldürülmesi görüntülerinin olduğunu söyledi. Kassam Tugayları’nın, geçen hafta İsrail ile çatışmalarda şehit olan mensupları için Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlediği anma programında konuşan Sinvar, “Düşman 2014 yılından beri Gazze’ye düzenlediği saldırıların ardından sessizliğimizin boşuna olmadığını fark etti. Ne olursa olsun ablukanın sürmesine izin vermeyeceğiz. Kassam’ın elinde İsrailli komutanın öldürülmesi görüntüleri de var” dedi. Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlenen anma programına, Hamas yetkililerinin yanı sıra Mısır istihbarat teşkilatında Filistin dosyasından sorumlu Tuğgeneral Ahmed Abdulhalık da katıldı. Hamas’ın düzenlediği etkinliklere ilk kez üst düzey bir Mısırlı yetkilinin katıldığı belirtiliyor.
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