Deniz sınırı görüşmelerinde ''kafa karışıklığı'' sorunu

Ali, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile Baabda Sarayı'nda görüştükten sonra basın toplantısı düzenledi.

Avn ile görüşmede, Suriye ve Lübnan arasındaki ilişkileri ele aldıklarını belirten Ali, Lübnan tarafından dün ilan edilen ancak daha sonra iptal edildiği bildirilen Şam ziyaretine de değindiklerini söyledi.

Lübnan heyetinin 26 Ekim'de planlanan Şam ziyaretinin iptaline ilişkin Ali, "Lübnan heyetinin Suriye'ye ziyareti konusunda bir kafa karışıklığı oldu. Suriye Dışişleri Bakanlığına hitaben bir yazı yazılmasını talep etmiştik. Yazı bize geç tebliğ edildi. Lübnan heyetinin ziyaret tarihi Suriye ile görüşülmeden önce ilan edildi." dedi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından dün yapılan açıklamada, Meclis Başkan Yardımcısı İlyas Ebu Saab başkanlığındaki bir heyetin 26 Ekim'de deniz sınırı konusunda Şam'da temaslarda bulunacağı ifade edilmişti. Cumhurbaşkanlığı kaynakları daha sonra ziyaretin iptal edildiğini aktarmıştı.