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Dünya

Denkov, Miçotakis ile görüştü

Yunanistan'a resmi ziyarette bulunan Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile başkent Atina'da bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve işbirliği perspektifleri ele alındı.

AA4 Ocak 2024 Perşembe 19:03 - Güncelleme:
Denkov, Miçotakis ile görüştü
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Miçotakis, görüşme öncesindeki kısa sohbette, Bulgaristan'ın 31 Mart 2024 tarihinden itibaren deniz ve hava yoluyla Şengen'e katılacak olmasından ötürü Denkov'u tebrik ederek, bunun ikili ilişkiler ve ticaret için önemli olduğunu dile getirdi.

Denkov ise iki ülke arasında ulaşım, enerji, savunma gibi alanlardaki işbirliğine dikkati çekerek, bu işbirliğinin derinleştirilebileceğini kaydetti.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve işbirliği perspektifleri ele alındı.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak çalışma yemeğinde, ikili ilişkiler detaylı bir şekilde değerlendirildi. Enerji ve ulaşım alanlarında işbirliğinin artırılmasında mutabık kalındı.

Temaslarda, Yunanistan-Bulgaristan arasındaki kara ve demir yolu bağlantıları ön plana çıktı.

  • Bulgaristan Başbakanı
  • Yunanistan Başbakanı
  • işbirliği perspektifleri

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