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Dünya

Depremin vurduğu Herat için acil yardım çağrısı

Afganistan'da depremlerin vurduğu Herat vilayetinin Valisi Nur Ahmed İslamcar, depremzedeler için uluslararası topluma acil yardım çağrısında bulundu.

AA8 Ekim 2023 Pazar 00:37 - Güncelleme:
Depremin vurduğu Herat için acil yardım çağrısı
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İslamcar, paylaştığı videolu mesajında, depremzedelerin acil olarak ilaç ve gıda ihtiyacı olduğunu belirterek, ilaç ve gıda tüccarları dahil tüm hayırseverlerin evsiz kalan depremzedeler için yardım göndermesini istedi.

ÖLÜ SAYISI 215'E YÜKSELDİ

Herat Devlet Hastanesi Amiri Barat Muin, yaptığı açıklamada, depremler nedeniyle sadece Herat Devlet Hastanesine 215 ölü, 500 yaralının getirildiğini kaydetmişti.

Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Herat Vilayet Müdürü Mevlevi Musa Aşari de AA muhabirine, depremler sonrası halen enkaz altında insanların bulunduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktarmıştı.

Aşari, yaralı sayısının 1000'i geçtiğini belirtmişti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde yerel saatle 11.00'den itibaren art arda 6,3, 5,5, 4,7, 6,3, 5,9, 4,6 ve 4,8, ardından da 4,9 büyüklüklerinde çok sayıda deprem meydana gelmişti.

Afganistan'ın Paktika vilayetinde haziran 2022'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde de yaklaşık 1200 kişi yaşamını yitirmişti.

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