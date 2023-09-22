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Dünya

Derne'de bir günde 245 cesede ulaşıldı

Libya'da binlerce can alan sel felaketinin ardından kayıpları arama çalışmaları sürerken en fazla ölümün yaşandığı Derne kentinde bir günde 245 kişinin cenazesine ulaşıldı.

AA22 Eylül 2023 Cuma 17:05 - Güncelleme:
Derne'de bir günde 245 cesede ulaşıldı
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Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı Acil Tıp ve Destek Merkezi Sözcüsü Malik Mersit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine her gün çok sayıda kayıp ihbarı yapıldığını söyledi.

Mersit, Merkeze bağlı ekiplerin dün Derne'deki birçok noktada 245 cenazeye ulaştığını belirtti.

Libyalı yetkili, yerel ve uluslararası birçok ekiple işbirliği halinde hareket ettiklerini ve pek çok kıyı noktasında arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

- LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, 19 Eylül'de Libya'daki selde 3 bin 998 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 ila 9 bin kişinin hala kayıp olduğunu söylemişti.

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