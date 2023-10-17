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Dünya

Destek için minnettar olduklarını vurguladı: Türkiye bizim için stratejik bir ortaktır

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Priştine'deki görüşen ve Türkiye'nin Kosova için stratejik bir ortak olduğunu söyleyen Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, 'Türkiye Cumhuriyeti, Kosova Cumhuriyeti için stratejik bir ortak olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Dost Türk devletinden askeri gelişimimizin aşamalarında aldığımız destekler için minnettarız.' dedi.

AA17 Ekim 2023 Salı 13:32 - Güncelleme:
Destek için minnettar olduklarını vurguladı: Türkiye bizim için stratejik bir ortaktır
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Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Priştine'deki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Maqedonci, Türkiye'nin Kosova için stratejik bir ortak olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirtti.

"TÜRKİYE KOSOVA İÇİN STRATEJİK BİR OLMUŞTUR"

İki ülke arasındaki güçlü temeller üzerine inşa edilmiş işbirliğinin derinleşmeye devam edeceğini belirten Maqedonci, "Türkiye Cumhuriyeti, Kosova Cumhuriyeti için stratejik bir ortak olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Dost Türk devletinden askeri gelişimimizin aşamalarında aldığımız destekler için minnettarız. Hedeflerimiz doğrultusunda belirlediğimiz tedarik ihtiyaçlarımızı karşılayan, hükümetler arası anlaşmaları başarıyla gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Görüşmede, Kosovalı askerlerin eğitim, öğretim ve yetiştirilmesi alanındaki işbirliğinin devamını da ele aldıklarını vurgulayan Maqedonci, şunları kaydetti:

"Bizim için çok faydalı olan bu tür anlaşmaları yapmaya devam edeceğiz. Bakan Güler'den, Kosova Cumhuriyeti'nin özellikle Barış İçin Ortaklık programına üyeliği konusunda destek rica ettim ve NATO'ya üye olmamızın, ortak misyonların gerçekleştirilmesinin ve yeni işbirliği alanları açacak diğer anlaşmaların önemini vurguladım. Barışa hizmet etmeye kararlı olduğumuzu gösterdik ve barışa hizmet edebilmek de ordumuzun inşası ve güçlendirilmesiyle olacaktır."

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