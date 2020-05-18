18 Mayıs 2020 Pazartesi 08:24 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 08:24

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli bir şirketin, Libya’daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e destek vermek için Ürdün’de kurduğu bir şirket üzerinden en az 18 milyon dolar harcayarak satın aldığı 6 helikopter ve 2 botla Libya kıyıları açıklarında seyreden gemilere baskın düzenlemeyi hedeflediği ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Libya Yaptırım Komitesi tarafından hazırlanan gizli belgelerde yer alan bilgilere göre, komitenin uzmanlar paneli, BAE merkezli bir şirketin Hafter’e destek vermek için Bingazi’de yabancı profesyonel askerlerden oluşan özel bir tim kurmaya kalkıştığına dair ocak ayının ortasında bir ihbar aldı. 6 eski helikopter ve iki botun profesyonel özel timin aslında Libya kıyılarından geçen gemilere baskın düzenlemesi, kıyıya çektiği gemilerde askeri teçhizat araması için alındığı belirlendi. Yeni Şafak'ın haberine göre, işlemlerde BAE’nin merkez, Ürdün’ün ise paravan olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Belgelerde 20 ila 25 civarındaki paralı askerin Bingazi’ye giderek helikopterleri ve botları teslim aldığı bilgisi de yer aldı

ÜRDÜN ÜZERİNDEN GÖNDERİLDİ

Dubai merkezli ‘’Fulcrum Holding’’ şirketi, ‘’coğrafi araştırmalar’’ yapacağını iddia ederek Ürdün’de kurduğu ayrı bir şirket üzerinden Güney Afrika’dan 3 süper Puma tipi helikopter satın aldı. Satın alınan bu helikopterler önce Ürdün’e, oradan da Libya’ya gönderildi ve bu sürece Güney Afrika’dan Starlite Aviation adlı havacılık şirketi aracılık etti. Belgeleri inceleyen bir uzman, söz konusu havacılık şirketinin satın alma mı yoksa transfer işlemlerine mi aracılık ettiğinin net olmadığını söyledi.

SALDIRI BOTLARINA ŞİRKET LOGOSU

‘’Fulcrum Holding’’, Libya’ya göndermek için Gabon’dan da SA 341 tipi Fransız yapımı 3 atak helikopter satın aldı. Malta merkezli Sovereign Charterers şirketinden ise Hafter’e destek verecek yabancı paralı askerlerden oluşan özel timin kullanması için MRC1250 tipi 20 kişi kapasiteli 2 bot satın alındı. Bu askeri helikopterlere ve botlara yakalanma ve uydudan fark edilmeleri riskine karşı ise coğrafi araştırmalar yaptığı süsü vermek amacıyla Ürdün’de kurulan şirketin logosunun işlendiği ortaya çıktı.

VATİYYE’DE MİLİSLERE AĞIR DARBE



Libya ordusu, Hafter terör örgütü işgalindeki Vatiyye Askeri Hava Üssü’ne sevkedilen Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) temin ettiği iki Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemi (HSS) ve Çin yapımı Wing Loong II tipinde bir silahlı insansız hava aracını (SİHA) imha ettiklerini duyurdu. Libya Ordusu resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, BAE’nin temin ettiği üsse sevkedilen Rus yapımı Pantsir tipinde iki HSS’nin hava unsurları tarafından imha edildiğini açıkladı.

Kununu, aynı şekilde BAE’nin temin ettiği Çin yapımı Wing Loong II tipinde bir SİHA’yı vurduklarını açıkladı. Hafter milislerinin işgalindeki hava üssündeki iki silah deposunun da Libya Ordusu’na bağlı hava unsurları tarafından hedef alındığı paylaşıldı. Libya Ordusu, üssü milislerden geri almak için düzenlenen operasyonlarla “paralı asker ile milislerin barınağı ve sivillere yönelik hava saldırılarının merkezi durumundaki Vatiyye Askeri Hava Üssü’nün etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığını” bildirmişti.