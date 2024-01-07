İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2024 Pazar / 26 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,8461
  • EURO
    32,6886
  • ALTIN
    1961.02
  • BIST100
    7628.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Dev petrol sahasını kapattılar! ''Mücbir sebep hali'' ilan edildi
Dünya

Dev petrol sahasını kapattılar! ''Mücbir sebep hali'' ilan edildi

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), ülkenin güneyindeki Şerare Petrol Sahası'nın akaryakıt eksikliğini protesto eden göstericiler tarafından kapatılması üzerine 'mücbir sebep hali' ilan etti.

AA7 Ocak 2024 Pazar 18:30 - Güncelleme:
Dev petrol sahasını kapattılar! ''Mücbir sebep hali'' ilan edildi
ABONE OL

NOC'tan yapılan yazılı açıklamada, "Şerare Petrol Sahası'nın protestocular tarafından kapatılması sonucunda 7 Ocak Pazar gününden itibaren mücbir sebep hali ilan edildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Şerare Petrol Sahası'nın kapatılmasının kuzeybatıdaki Zaviye Limanı'na ham petrol tedarikinin kesilmesine neden olduğuna dikkati çekilerek, üretimin mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatılması amacıyla müzakerelerin sürdüğü aktarıldı.

Mücbir sebep hali (Fors majör), ticari anlaşmalarda, tarafların kendi iradeleri ve kontrolleri dışında oluşan şartlar altında anlaşmanın tek taraflı veya çift taraflı feshedilmesi durumu olarak biliniyor.

Libya'nın güneyindeki Şerare Petrol Sahası, 3 Ocak'ta akaryakıt eksikliğini protesto eden Libyalıların sahaya girmelerinin ardından kapatılmıştı.

Libyalı protestocular, 1 Ocak'ta yayınladıkları görüntüde, güneydeki rafinerinin kurulması kararının devreye sokulması, bozuk yolların bakımı, petrol şirketlerine güneylilerin atanması ve bölgedeki akaryakıt sıkıntısının giderilmesi yönündeki taleplerini dile getirmişti.

Başkent Trablus'un 800 kilometre güneyindeki Murzuk Çölü'nde 1980 yılında keşfedilen Şerare Petrol Sahası günlük 340 bin varil petrol üretim kapasitesine sahip.

Son 5 yılda Libya'da yaşanan şiddetli çatışmalar, petrol ihracatında önemli bir düşüşe neden olurken, petrol üretimini günde 2 milyon varile çıkarmayı amaçlayan genişleme planlarını da geciktirmiş oldu.

  • Şerare Petrol
  • Protesto
  • Akaryakıt eksikliği

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.