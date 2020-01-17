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Dünya

'2020 İslam Dünyası Gençlik Başkenti' unvanı Dakka'da

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından, 'İslam Dünyası Gençlik Başkenti' unvanı 2020 yılı için Bangladeş'in başkenti Dakka'ya verildi.

AA17.01.2020  16:40 - Güncelleme: 17.01.2020  16:40

Katar, başkent Doha'daki Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törenle "2020 İslam Dünyası Gençlik Başkenti" unvanını Bangladeş'e devretti.

Törene, yabancı ülkelerin diplomatik temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

İslam Dünyası Gençlik Başkenti etkinlikleri kapsamında törende ayrıca, "görsel sanatlar, fotoğraf, kısa film ve inovasyon" kategorilerinde Doha Ödülleri dağıtıldı.

ICYF Başkanı Taha Ayhan, burada yaptığı konuşmada "İslam Dünyası Gençlik Başkenti programına büyük bir özveriyle ev sahipliği yaptığı için Katar'a teşekkür ediyorum." dedi.

Ayhan, Katar'ın yerel ve bölgesel aktörlerle iş birliği yaparak, gençlerin fikirlerini dinleyerek, tüm yıl boyunca düzenlenen etkinliklere büyük bir destek verdiğini kaydetti.

Dakka'nın 2020 yılında İslam Dünyası Gençlik Başkenti olacağını belirten Ayhan, başarı temennisinde bulundu.

Tören, 2020 yılında İslam Dünyası Gençlik Başkentine ev sahipliği yapacak Dakka için temsili anahtarın Bangladeşli yetkililere teslim edilmesiyle sona erdi.

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