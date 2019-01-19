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Devlet Başkanından Kaşıkçı cinayetiyle ilgili skandal açıklama: Elçilikte bir Suudinin infaz edilmesinde yanlış olan ne?

Komorlar Cumhurbaşkanı Azali Assoumani, Suudi Konsolosluğu'nda gerçekleşen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Assoumani'nin Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan'ın iç meselesi olduğunu söylemesi ülkesinde tepkiye yol açtı.

  • Star.com.tr
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Komorlar Cumhurbaşkanı Azali Assoumani, “Suudi Arabistan elçiliğinde bir Suudi vatandaşı suikaste maruz kaldığında yanlış olan nedir?” Bu meseleyi Kral Salman'a aktarmanızı ve endişelenmemesini söylemenizi istiyorum. Hergün dünyada yüzlerce insan ölüyor ve kimse bunu kınamıyor" sözleriyle skandal açıklamada bulundu.

"AÇIKLAMALARI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ"

Suudi Arabistan Büyükelçisi Hamad Ben Muhammad Alhajiri, Assoumani’nin görüşleri hakkında yorum yapmadı. Ancak Uluslararası Frankofon Basın Yayın Birliği Komorlar şubesi başkanı Assoumani’nin açıklamalarıyla dehşete düştüğünü söyledi.

"SÖZLERİNİ GERİ ÇEK"

Şube başkanı “Devlet başkanının yalnızca gazetecileri değil kamuoyunu şok eden bu sözleri geri çekmelerini rica ediyoruz. Başkanımızın ülkesinin rejimini eleştiren Suudi bir gazetecinin suikastına karşı açıkça küçümseme göstermesiyle ülkemizde bizi neyin beklediğini merak ediyoruz.” dedi.

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