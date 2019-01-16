Devrim Muhafızlar'ından İsrail'e Suriye resti

İran'ın Arap ülkelerindeki varlığından rahatsız olduklarını belirten İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'ı özellikle Suriye'deki güçlerini çekmesi konusunda uyardı.

Netanyahu, İran'ın güçlerini çekmemesi halinde hava saldırılarının devam edeceğini belirtti.

Netanyahu'nun tehdidi ile ilgili açıklamalarda bulunan İran Devrim Muhafızları komutanı Ali Caferi, ''İran İslam Cumhuriyeti silahlı güçlerini ve silahlarını Suriye'de tutmaya devam edecektir.'' dedi.