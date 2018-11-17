ABD öncülüğündeki koalisyon, Deyrizor’a düzenlediği hava saldırısında 40 sivili öldürdü

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, Suriye'nin Deyrizor kentinin doğusundaki El-Bukaan köyüne hava saldırısı başlattı.

Rusya medyasında yer alan haberlere göre koalisyon güçlerinin El-Bukaan köyüne yaptığı hava saldırısı sonucu, 40 sivilin öldüğü belirtildi. Bilgilere göre hayatını kaybeden siviller arasında kadınlar ve çocuklar bulunuyor. Rus medyası, bu hafta koalisyon güçlerinin Deyrizor’un çeşitli yerlerine saldırılarda bulunduğunu yazdı.

Öte yandan koalisyon, sivillerin saldırı esnasında öldürüldüğünü reddetti.