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Dünya

Deyrizor'da hava saldırısı! İran'a ait 11 hedef vuruldu

Suriye'nin doğusunda Deyrizor iline bağlı Elbukemal ile Meyadin ilçelerinde kimliği belirsiz hava araçları, Suriye rejimi ordusu saflarında yer alan İran destekli gruplara ait 11 hedefi vurdu.

AA2 Şubat 2024 Cuma 23:21 - Güncelleme:
Deyrizor'da hava saldırısı! İran'a ait 11 hedef vuruldu
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AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Elbukemal ile Meyadin ilçelerinde yer alan Ayyaş Depoları, Kuriyye, Herri, Hayadariyye, Bişri, Mezar Ali Çiftlikleri, Rahbe Kalesi ve Sanayi bölgesinde bulunan İran destekli gruplara ait 11 hedef, kimliği belirsiz hava araçlarıyla hedef alındı.

Mezar Ali Çiftliği'ne düzenlenen hava saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu öğrenildi.

Vurulan söz konusu yerlere hava saldırıları devam ediyor.

DEYRİZOR ÇEVRESİNDEKİ GERİLİM

Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor.

Aidiyeti bilinmeyen hava araçlarıyla Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batı yakasında İran destekli grupların bulunduğu nokta ve konvoylarına zaman zaman hava saldırısı düzenleniyor.

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