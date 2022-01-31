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Dünya

Dikkat: Ağaçlardan iguana düşebilir!

ABD'de havaların olağan dışı soğuması nedeniyle hareketsiz iguanaların ağaçlardan düşebileceği uyarısı yapıldı.

TRT Haber31 Ocak 2022 Pazartesi 07:42 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 07:42
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ABD'de havaların olağan dışı soğuması nedeniyle hareketsiz iguanaların ağaçlardan düşebileceği uyarısı yapıldı.

Söz konusu uyarı ABD Ulusal Hava Servisi Miami-Güney Florida'dan geldi.

İlgili açıklamada, "İguanalar soğukkanlıdır. Sıcaklıklar 40'lara (4-9 santigrat) düştüğünde yavaşlarlar veya hareketsiz hale gelirler. Ağaçlardan düşebilirler ancak ölü değiller." denildi.

TUTUNMA YETENEKLERİNİ KAYBEDİYORLAR

TRT Haber'in haberine göre, Florida'daki bir hayvanat bahçesinde çalışan Zoolog Stacey Cohen, iguanaların vücutlarının temel işlevlerini yitirdikleri yerde "kapanmaya başladığını", bu yüzden ağaçların dallarında uyuduklarını söyledi.

Cohen, bu hayvanların çok soğuk olduğu zaman tutunma yeteneklerini kaybederek ağaçlardan düştüğünü belirtti.

Güney Florida'da pazar günü hava sıcaklığı yaklaşık 4 dereceye kadar düşmüştü. Bölgede en yüksek sıcaklğın 10 ila 15 derece arasında olması bekleniyordu.

Ülkenin kuzeydoğusunda cumartesi günü görülen fırtına nedeniyle bazı eyaletler acil durum ilan etmiş ve 1400'den fazla uçuş iptal edilmişti.

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