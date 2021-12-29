Dimitar Kovaçevski hükümeti kurmakla görevlendirildi

AA 29 Aralık 2021 Çarşamba 17:36 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 17:36

Başkent Üsküp'teki Cumhurbaşkanlığı rezidansı Villa Vodno'da düzenlenen törende konuşan Pendarovski, anayasal yetkisine dayanarak, çoğunluğu elde eden SDSM öncülüğündeki koalisyonun adayı Dimitar Kovaçevski'yi hükümeti kurmakla görevlendirdiğini söyledi.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Kovaçevski de Cumhurbaşkanı Pendarovski tarafından kendisine verilen hükümeti kurma görevini büyük onur ve sorumluluk olarak nitelendirdi.

Gelecek yılın başından itibaren kendilerini bekleyen ciddi zorluklara yanıt vermesi gereken yeni ekibin oluşumu için bugün itibarıyla çalışmalar başlayacağını kaydeden Kovaçevski, çalkantı, krizler ve belirsizliklerin olduğu bir dönemden geçtiklerini; bu zamanların istikrarlı, sorumlu ve cesur insanlar gerektirdiğini vurguladı.

Eski Başbakan Zoran Zaev, ülkede 31 Ekim'de düzenlenen yerel seçimin ikinci turunun ardından seçim sonuçlarının sorumluluğunu üstlenerek hem başbakanlık hem de partisi SDSM genel başkanlığı görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Zaev'in başbakanlıktan istifası 23 Aralık'ta mecliste onaylanmıştı. Meclis Başkanı Talat Caferi, anayasaya göre Başbakanın istifasının hükümetin de istifası anlamına geldiğini ancak yeni hükümet göreve gelene kadar eski hükümetin görevini sürdüreceğini söylemişti.

- YENİ HÜKÜMET VE PROGRAMININ, 20 GÜN İÇİNDE MECLİSE SUNULMASI GEREKİYOR

Hükümeti kurma görevini teslim alan Kovaçevski'nin, bu tarihten itibaren en geç 20 gün içinde yeni hükümet kurması ve programını meclise sunması gerekiyor.

Yeni hükümeti oluşturacak isimlerin ve programın meclise sunulmasının ardından güven oylamasının 15 gün içinde gerçekleşmesi gerekiyor.

Meclis Başkanı Caferi, dün yaptığı açıklamada, yeni hükümetin ocak ortalarında mecliste oylanmasını beklediğini söylemişti.