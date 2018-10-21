Direniş geri adım getirdi
İsrail yönetimi işgal altındaki Doğu Kudüs kırsalında bulunan ve 1953’te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen bedevi toplulukların yaşam alanını oluşturan Han el-Ahmer’deki yıkım kararını direniş sonrası durdurma kararı aldı.
Haaretz gazetesine konuşan bir İsrailli, “Yönetim, Han el-Ahmer’de yaşayan Filistinlileri zorla evlerinden çıkarmak yerine bölge halkına yeni teklifler sunmayı değerlendiriyor” bilgisi verdi.
İŞGALİ BÜYÜTME PLANI
Direnişe katılan FKÖ’den Velid Assaf ise “İşgalciye güvenmiyoruz. Han el-Ahmer’deki yıkım kararının durdurulduğu kesinleşene kadar uyanık olacağız” dedi. Netanyahu ise dün yaptığı açıklamada “Tahliyeden dönüş yok” şeklinde konuştu. Filistinli taraflar, İsrail’in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs, El-Ayzariyye ve Lut Gölü’ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.
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