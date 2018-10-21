 Direniş geri adım getirdi

Haaretz gazetesine konuşan bir İsrailli, “Yönetim, Han el-Ahmer’de yaşayan Filistinlileri zorla evlerinden çıkarmak yerine bölge halkına yeni teklifler sunmayı değerlendiriyor” bilgisi verdi.

İŞGALİ BÜYÜTME PLANI

Direnişe katılan FKÖ’den Velid Assaf ise “İşgalciye güvenmiyoruz. Han el-Ahmer’deki yıkım kararının durdurulduğu kesinleşene kadar uyanık olacağız” dedi. Netanyahu ise dün yaptığı açıklamada “Tahliyeden dönüş yok” şeklinde konuştu. Filistinli taraflar, İsrail’in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs, El-Ayzariyye ve Lut Gölü’ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.