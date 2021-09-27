star.com.tr 27 Eylül 2021 Pazartesi 09:46 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 09:52

SVR Başkanı Narişkin, Rusian Today'e verdiği demeçte, ABD'nin 20 yıllık işgalinin ardından Afganistan çekilmesini değerlendirdi.



ABD'nin Afganistan'da kendi yeteneklerini yanlış hesapladığı ve kendi toplumsal modelini yabancı bir ülkeye kurmak istediği için başarısız olduğunu belirten Narişkin, 'Afganistan'da kukla hükümetin aceleyle geri çekilmesi ve kaçmasıyla yaşananlar, Amerika'nın kendi sosyal kalkınma modelini Afganistan'a empoze etmeye çalışan yıkıcı politikalarının bir sonucudur." dedi.

Worlds Apart programında Oksana Boyko'nın sorularını yanıtlayan Narişkin, durumun nasıl bu hale geldiğine ilişkin suçlamanın, CIA dahil olmak üzere tüm ABD istihbarat topluluğu tarafından, ayrıca Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray'ın ulusal güvenlik danışmanı ofisi tarafından paylaşılması gerektiğini söyledi.

Narişkin, 'Ayrıca ABD liderliğinin sahadaki durum ve olası gelişmeler hakkında tüm istihbarata sahip olduğuna da inanıyorum. Bir şeyi hesaba katmadılar... 'kendi yeteneklerini'... Gerçekle yüzleşmek istemediler. Ve gerçek şu ki, ABD artık kendisine biçtiği küresel hegemon rolünü oynama yeteneğine sahip değil.' açıklamasında bulundu.

2001 yılında dönemin ABD başkanı George W. Bush'un Amerikan topraklarında yaşanan 11 Eylül saldırılarına misilleme olarak başlattığı sözde 'terörle mücadele' kampanyasıyla, işgalin başladığını hatırlatan Narişkin, o sırada uluslararası toplumun genel olarak ABD birliklerinin durumu kontrol altına alacağını varsaydığını söyledi.

Durumun bu yönde gelişmediğini ileri süren Narişkin, 'ABD ve NATO askeri varlığı, terör tehdidinin Avrasya'ya daha fazla yayılmasına izin vermeyen sağlam bir engel olarak görülüyor. Ne yazık ki, bu doğru değildi. Amerikalılar Afganistan'dan çekildiler, kaçtılar ve şimdi geride bıraktıkları kalıntıları görüyoruz: harap olmuş bir ekonomi, serbest dolaşan teröristler, farklı etnik gruplar arasında derinleşen çatışmalar....' dedi.

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