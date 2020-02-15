Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da

AA 15 Şubat 2020 Cumartesi21:59 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 21:59

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu Tanıtımı Yan Etkinliğinde yaptığı konuşmada, “Tüm çözüm çalışmalarına rağmen Rusya’nın da desteğiyle, rejim İdlib’de saldırılara devam ediyor” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl 56.’sı düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı kapsamında, Antalya Diplomasi Forumu Tanıtımı amacıyla düzenlenen öğle yemeğinde, açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu ev sahipliğinde 27-29 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan “Dijital Çağda Diplomasi” temalı forumun tanıtımı yapıldı.

Bakan Çavuşoğlu, “Antalya Diplomasi Forumu fikri üç temele dayanıyor; eylem, müzakere ve fikir alışverişi. Mart ayı sonunda 3 gün boyunca dijital çağda diplomasiyi tartışacağız” diyerek Münih Güvenlik Konferansına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Çavuşoğlu, “Türkiye çalkantılı bir bölgede konumlanıyor, diplomasinin de bu nedenle bölgede büyük bir önemi var” dedi. Türkiye’nin Libya, Suriye, Irak, Orta Doğu, İran, Kafkaslar, Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Balkanlar diplomasisinde önemli bir rol oynadığını ve olası tüm sorunların Türkiye’nin ulusal güvenliğini etkilediğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “Suriye bu konuda güzel bir örnek” diyerek 2011 yılında DEAŞ, PKK ve YPG terör örgütlerinin eylemleri nedeniyle çok sayıda mültecinin sığınmacı olarak Türkiye’ye geldiğini ifade ederken, Türkiye’nin uluslararası alanda lider rol üstlendiğini vurguladı. Bakan Çavuşoğlu, “İyi planlanmış operasyonlarla sınırlarımızı koruduk. Müttefiklerimizle de konuşmak istedik ancak bazı müttefiklerimiz terörist örgütlerle partner olmayı seçti” dedi.

Barış Baharı Harekatı’nın ardından ABD ve Rusya ile iki ayrı anlaşma imzalandığına dikkat çeken Çavuşoğlu, “Bu, Türkiye’nin diplomasiye ve siyasi çözüme inandığını gösteriyor” diye konuştu.

Çavuşoğlu, “Tüm çözüm çalışmalarına rağmen Rusya’nın da desteğiyle, rejim İdlib’de saldırılara devam ediyor” diyerek, sivillere, hastanelere ve okullara saldırı düzenlendiğine dikkat çekti. Türkiye’nin gerekeni yaptığını ve yapmaya devam edeceğini ifade eden Çavuşoğlu, şimdiye kadar ABD ve İngiltere’nin desteğini alabildiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti: “Avrupa Birliği, enerjisini Türkiye’yi her alanda eleştirmek için kullanırken, İdlib’deki durumu çözmek için hiçbir şey yapmıyor. Bölgemizdeki barış, bizim barışımızı da etkiliyor. Bölgemizdeki devletlerin çöküşüne bir son vermek zorundayız. Bölgemizdeki karışıklıkların listesi uzun.”

Suriye’ye ek olarak Libya, Yemen, Irak ve ayrıca Ukrayna, Gürcistan, Moldova, Ermenistan-Azerbaycan arasındaki gerginliğe dikkat çeken Çavuşoğlu, “Sorunun dondurulmuş olması çözülmüş olduğu anlamına gelmez” ifadelerini kullandı

Açıklamasının devamında, “Toprak bütünlüğünün çöküşü bir tehdittir. Libya’da da benzer bir senaryoyla karşı karşıyayız. Generaller yasa dışı hükümete karşı silahlanıyor ve ülke parçalanmayla karşı karşıya” sözleriyle, Libya’nın durumunun bölgenin barışı için büyük bir tehdit oluşturduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, bunun bir başka göç ve terör dalgası oluşturabileceğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, küresel ve bölgesel problemlere rağmen Türkiye’nin çözümden kaçmayacağını ve Antalya Diplomasi Forumu’nun bu sorunların çözümü adına bir platform oluşturacağını belirterek sözlerini noktaladı.