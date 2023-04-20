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Dünya

Dışişleri Bakanlığı: Tunus'ta Ennahda Partisi lideri Gannuşi'nin tutuklanması endişe verici

Dışişleri Bakanlığı, Tunus'ta Ennahda Partisi lideri ve eski Halkın Temsilcileri Meclisi Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin tutuklanmasından endişe duyulduğunu bildirdi.

AA20 Nisan 2023 Perşembe 10:39 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı: Tunus'ta Ennahda Partisi lideri Gannuşi'nin tutuklanması endişe verici
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, toplumun farklı kesimlerini temsil eden siyasetçilere yönelik bu tür tasarrufların, Tunus'un toplumsal barışına fayda sağlamayacağı vurgulandı.

Gannuşi'nin tutuklanmasından endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, "Tunus'ta demokratik geçiş sürecinin toplumun tüm kesimlerini içeren, geniş bir uzlaşı temelinde yürütülebildiği takdirde başarılı olabileceğine inanıyoruz. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi, önümüzdeki dönemde de dost ve kardeş Tunus'un barış, refah ve esenliği için katkı sağlamayı sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.

Gannuşi, 17 Nisan'da güvenlik güçlerince iftar vakti evine düzenlenen baskında gözaltına alınmış, 48 saatlik savcılık sorgusunun ardından dün akşam sevk edildiği Tunus Asliye Mahkemesince bugün sabaha karşı tutuklanmıştı.

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