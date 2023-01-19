İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2023 Perşembe / 27 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,794
  • EURO
    20,3251
  • ALTIN
    1154.71
  • BIST100
    5384.17
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Doğa yürüyüşü sırasında kaybolan ünlü oyuncu 7 gündür aranıyor!
Dünya

Doğa yürüyüşü sırasında kaybolan ünlü oyuncu 7 gündür aranıyor!

İngiliz oyuncu Julian Sands'in ABD'nin California eyaletinin güneyindeki dağlarda yaptığı doğa yürüyüşü sırasında kaybolduğu bildirildi.

AA19 Ocak 2023 Perşembe 09:43 - Güncelleme:
Doğa yürüyüşü sırasında kaybolan ünlü oyuncu 7 gündür aranıyor!
ABONE OL

San Bernardino İlçesi Emniyeti Sözcüsü Gloria Huerta, California'da doğa yürüyüşüne çıkan 65 yaşındaki oyuncuya cuma gününden bu yana ulaşılamadığını açıkladı.

Huerta, Sands'ın bulunması amacıyla San Gabriel Dağları civarında arama kurtarma faaliyetlerine başlandığını ancak herhangi bir ize rastlanmadığını belirtti.

Sözcü Huerta, bölgedeki çığ riski ve arazi şartları gereği arama faaliyetlerinin zaman zaman durmasına karşın helikopter ve insansız hava araçlarıyla faaliyetlerin sürdürüldüğünü ifade etti.

Öte yandan, yetkililer daha önce bölgede yürüyüş yapan 2 kişinin de hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

  • Julian Sands
  • ünlü oyuncu
  • kayıp

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.