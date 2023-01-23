Doğal gaz sevkiyatını askıya alan Türkmenistan vanaları tekrar açtı!

Özbekistan'ın doğal gaz dağıtımı yapan Uztransgaz işletmesinden yapılan açıklamada, aşırı soğuklar nedeniyle oluşan teknik sorunlardan dolayı 12 Ocak'ta doğal gaz sevkiyatını geçici olarak askıya alan Türkmenistan'ın yeniden Özbek tarafına doğal gaz sevk etmeye başladığı kaydedildi.

Halihazırda Türkmenistan'ın günlük olarak Özbekistan'a 12 milyon metreküp doğal gaz verdiği belirtilen açıklamada, Türkmen tarafının günlük sevk ettiği doğal gaz hacminin aşamalı olarak 16 milyon metreküpe çıkarılacağı vurgulandı.

Özbekistan, Aralık 2022'de, ilk kez üçüncü bir tarafın katılımı olmaksızın Türkmenistan ile doğrudan kısa vadeli bir doğal gaz tedariki anlaşması imzalamıştı. Buna göre, Türkmenistan'ın kış mevsiminde 3 ay boyunca Özbekistan'a fazladan 1,5 milyar metreküp doğal gaz sevk etmesi konusunda mutabakat sağlanmıştı.

Ancak aşırı soğuklar nedeniyle doğal gaz sevkiyatında teknik sorunlardan dolayı Türkmenistan, 12 Ocak'tan itibaren Özbekistan'a doğal gaz sevkiyatını geçici olarak askıya almıştı.

Son günlerde havaların çok soğuduğu Özbekistan'da, iç tüketimin artması dolayısıyla sık sık elektrik kesintileri ve doğal gaz temininde sorunlar yaşanıyor.